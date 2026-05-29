Матвиенко призвала IT-компании помочь в профилактике абортов

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала IT-компании помочь сделать так, чтобы при поиске в интернете информации о клиниках, где можно сделать аборт, в выдаче сначала появлялись данные о центрах помощи женщинам и семье.

"Уже звучат предложения, и мы над ними будем работать, чтобы при наборе в строке поиска информации о клиниках, где можно сделать аборт, сначала появлялись данные о центрах помощи семье, кризисных центрах помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и только потом - сайты этих клиник, в том числе с информацией, чем грозит аборт, о его последствиях для здоровья", - сказала Матвиенко на заседании возглавляемого ею Совета при президенте РФ по демографической и семейной политике.

"Мы просили бы крупные IT-компании поддержать то, что я сказала о сайтах. Потому что каждая спасённая детская жизнь - это уже большая победа", - сказала Матвиенко.

По ее мнению, очень важно, чтобы будущие родители не боялись этого статуса и смелее решались на рождение малыша.

"Конечно, бывают разные жизненные обстоятельства. Давить на людей категорически нельзя. Но девушки, женщины, которые переживают, смогут ли они справиться с материнством, не должны оставаться наедине со своими тревогами. В этом смысле сеть Интернет тоже нужно сделать территорией поддержки семьи", - подчеркнула Матвиенко.

