Возгорание в морском порту на Кубани произошло из-за падения обломков БПЛА

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Пожар на территории морского порта Темрюка (Краснодарский край) произошел в результате падения обломков беспилотников, сообщил оперативный штаб региона.

"В Темрюке из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории морского порта", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших нет. К тушению привлекают 47 человек и 14 единиц техники, в том числе сотрудников МЧС России.