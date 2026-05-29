Песков заявил, что Европа не может быть посредником, воюя на стороне Украины

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Европа не может выступать посредником в процессе урегулирования ситуации на Украине, так как воюет на стороне Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В настоящий момент Европа является стороной конфликта на стороне Украины. Не забывайте, что европейское оружие непосредственно стреляет по нам, и абстрагироваться от этого невозможно", - сказал Песков журналистам.

И добавил: "Поэтому, конечно, в таком статусе Европа не может претендовать на посредничество никак".