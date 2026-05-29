Поиск

Песков заявил, что Европа не может быть посредником, воюя на стороне Украины

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Европа не может выступать посредником в процессе урегулирования ситуации на Украине, так как воюет на стороне Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В настоящий момент Европа является стороной конфликта на стороне Украины. Не забывайте, что европейское оружие непосредственно стреляет по нам, и абстрагироваться от этого невозможно", - сказал Песков журналистам.

И добавил: "Поэтому, конечно, в таком статусе Европа не может претендовать на посредничество никак".

Дмитрий Песков Европа Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Скончалась пострадавшая при атаке БПЛА на завод в Волгоградской области

ФСБ сообщила о предотвращении подрыва железнодорожных путей в Новороссийске

Возгорание в морском порту на Кубани произошло из-за падения обломков БПЛА

В Волгоградской области потушили пожары на химпредприятии и объектах ТЭК

В Ярославской области возник пожар на промобъектах по хранению топлива из-за БПЛА

Движение транспорта из Ярославля в сторону Москвы приостановлено из-за атаки БПЛА

Вэнс отметил значительный прогресс в переговорах с Ираном

 Вэнс отметил значительный прогресс в переговорах с Ираном

Иранские военные открыли предупредительный огонь в районе Ормузского пролива

Владислав Исаев вновь назначен гендиректором ЗАЭС
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2382 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9629 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов