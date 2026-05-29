МЧС РФ опроверго информацию о запрете использования телефонов на АЗС

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - МЧС РФ опровергло информацию о введении с 1 июня запрета на использование мобильных телефонов на автозаправочных станциях, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства в пятницу.

Ранее в СМИ распространилась информация, что МЧС и топливные операторы с 1 июня ужесточат противопожарные правила работы АЗС, в том числе запретят пользоваться телефоном у колонки из-за риска возникновения искры.

"Указанная информация не соответствует действительности. Действующая нормативная база не предусматривает прямого запрета на использование средств мобильной связи на территории автозаправочных станций. МЧС РФ не рассматривает вопрос о подготовке изменений, направленных на введение такого запрета", - сообщили в пресс-службе министерства в ответ на соответствующий запрос.

Отмечается, что порядок обеспечения пожарной безопасности при эксплуатации автозаправочных станций определяется правилами противопожарного режима в РФ, утвержденными постановлением правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479, а также сводом правил СП 156.13130.2014 "Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности".