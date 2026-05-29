Более 1,2 млн граждан переехали в РФ по госпрограмме переселения соотечественников

Программа отметит свой 20-летний юбилей в июле этого года, напомнили в МВД России

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В Россию за последние 20 лет в рамках госпрограммы переселения соотечественников переехали порядка 1,2 млн человек, заявил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

"За время ее реализации в Россию переехало более 1,23 млн человек, ставших неотъемлемой частью нашего социокультурного пространства. Большинство прибыло из Казахстана, Украины, Таджикистана, Узбекистана и Армении", - сказал Колокольцев в пятницу на заседании Межведомственной комиссии по реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

Министр напомнил, что госпрограмма по переселению соотечественников в июле текущего года отметит свой 20-летний юбилей.

По словам главы российской полиции, как правило, прибывшие соотечественники являются трудоспособными, воспитывающими детей и имеющими среднее специальное или высшее образование.

"Значительную часть соотечественников приняли регионы Центрального, Сибирского, Уральского и Приволжского федеральных округов", - отметил министр.

Колокольцев также заявил о росте числа участников системы репатриации.

"Если в 2024 году доля репатриантов составила немногим более 20% от общего числа заявителей, то в минувшем году она достигла 44%. А по итогам четырех месяцев текущего (года - ИФ) уже превысила 50%", - подчеркнул он.

Всего подобным механизмом воспользовались порядка 11 тыс. человек, сообщил министр.