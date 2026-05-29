Путин доложили о ситуации с беспилотником в Румынии

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Президенту РФ Владимиру Путину доложено о ситуации с беспилотником в Румынии, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"А как вы думаете, утаили? Вы что думаете, мы скрываем?" - сказал Песков, отвечая на вопрос, доложено ли президенту о ситуации с беспилотником.

При этом он отметил, что российская делегация, находящаяся в Астане, полностью сконцентрирована на двусторонних отношениях с Казахстаном, а также на тематике ЕАЭС. "Случившееся там никоим образом не относится ни к той, ни к другой категории", - сказал Песков.

Ранее стало известно, что минувшей ночью в румынском городе Галац в многоэтажный жилой дом врезался беспилотник и взорвался. Начался пожар. Пострадали два человека.

В связи с инцидентом посла России вызвали в МИД Румынии.