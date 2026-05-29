Аэропорты Волгограда и Самары временно не обслуживают рейсы

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Аэропорты Волгограда и Самары ("Курумоч") временно не принимают и не выпускают самолеты, сообщает Росавиация в пятницу.

"Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении агентства в мессенджере Max.

Эти меры предпринимаются для обеспечения безопасности полетов.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своём канале в Мах сообщал, что в регионе объявлена ракетная опасность.



