Поиск

Аэропорты Волгограда и Самары временно не обслуживают рейсы

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Аэропорты Волгограда и Самары ("Курумоч") временно не принимают и не выпускают самолеты, сообщает Росавиация в пятницу.

В РоссииСкончалась пострадавшая при атаке БПЛА на завод в Волгоградской областиЧитать подробнее

"Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении агентства в мессенджере Max.

Эти меры предпринимаются для обеспечения безопасности полетов.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своём канале в Мах сообщал, что в регионе объявлена ракетная опасность.


Волгоград Самара Росавиация
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Курганской, Челябинской и Свердловской областях и ХМАО объявлена ракетная опасность

Захарова анонсировала ответ Москвы на закрытие консульства в Румынии

Румыния закрывает консульство России в Констанце

 Румыния закрывает консульство России в Констанце

Матвиенко призвала IT-компании помочь в профилактике абортов

Матвиенко попросила Минтранс увеличить доступность такси для семей с детьми

 Матвиенко попросила Минтранс увеличить доступность такси для семей с детьми

РКК "Энергия" заявила, что иностранные партнеры продлили эксплуатацию МКС до 2030 года

Более 1,2 млн граждан переехали в РФ по госпрограмме переселения соотечественников

 Более 1,2 млн граждан переехали в РФ по госпрограмме переселения соотечественников

МЧС РФ опроверго информацию о запрете использования телефонов на АЗС

В МИД Румынии вызвали российского посла

 В МИД Румынии вызвали российского посла

ЕГЭ-2026 по обществознанию выбрали 40,7% выпускников, по истории - около 14%
Хроники событий
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9634 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2382 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов