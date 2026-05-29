Скончалась пострадавшая при атаке БПЛА на завод в Волгоградской области

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Женщина, раненная в результате падения обломков дронов на предприятие химкомплекса в Волжском (Волгоградская область), скончалась, сообщает пресс-служба мэрии в своем канале в мессенджере Мах.

"Женщина, госпитализированная с места происшествия, скончалась в больнице - несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что мужчина, о смерти которого ранее сообщал губернатор, являлся охранником предприятия.

По данным мэрии, многоквартирные дома атака БПЛА не затронула. По результатам мониторинга экологической обстановки и отбора проб атмосферного воздуха на месте возгораний, вызванных падением обломков беспилотников, превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не обнаружено. Экологическая обстановка в норме. Все возгорания были оперативно ликвидированы.

Ранее губернатор Андрей Бочаров сообщал, что в ночь на пятницу в результате падения обломков БПЛА произошли возгорания на химическом предприятии Волжского, объектах топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда, а также локальные возгорания. На данный момент пожары ликвидированы. При атаке на завод в Волжском погиб мужчина, еще одна женщина была госпитализирована, заявлял Бочаров.