Ограничена работа аэропорта Ижевска

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Для аэропорта Ижевска имени Калашникова ввели ограничения на прием и отправку рейсов, сообщил председатель госкомитета по делам ГО и ЧС Удмуртии Андрей Шуткин.

В Удмуртии объявили ракетную опасность, включили сирены, сообщил глава республики Александр Бречалов.

Он посоветовал находящимся на улице уйти из зоны прямой видимости и спрятаться в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге. Тем, кто находится в транспорте, необходимо выйти или хотя бы отойти от окон, в здании - спуститься как можно ниже, желательно в подвал.