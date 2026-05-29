Водитель "КАМАЗа" погиб от украинской мины на трассе "Новороссия"

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - ВСУ заминировали участок трассы "Новороссия" на границе Херсонской и Запорожской областей, погиб водитель, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в пятницу.

"Сегодня около 6 утра вражеский гексакоптер "Баба-яга" сбросил мины на участок трассы "Новороссия" в районе границы Херсонской и Запорожской областей. Мины были разбросаны на проезжей части и у обочин (...) Погиб водитель "КАМАЗа", - написал Сальдо в своем канале в Max.

Он добавил, что участок трассы сейчас перекрыт, ведется разминирование. По данным губернатора, повреждения получили еще несколько машин.

Трасса Р-280 "Новороссия" проходит по территориям Крыма, Херсонской и Запорожской областей, ДНР и Ростовской области от Симферополя до Ростова-на-Дону. Ее протяженность превышает 630 км. Трасса является альтернативным сухопутным маршрутом на Крымский полуостров - легковым автомобилям и автобусам также разрешается проезжать по Крымскому мосту с обязательным прохождением досмотра перед въездом на него. Часть грузов доставляют в Крым через Керченскую паромную переправу.

Как сообщалось, в целях безопасности власти Херсонской области с 21 мая временно запретили транзит грузового транспорта в направлении пункта пропуска "Джанкой" на административной границе с Крымом.