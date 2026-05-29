Роспотребнадзор заверил, что рост заболеваемости дирофиляриозом не фиксируется

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В России ежегодно регистрируются единичные случаи дирофиляриоза - заражения человека личинками паразитов дирофилярий через комаров, - однако роста заболеваемости не наблюдается, сообщили в Роспотребнадзоре, комментируя сообщения о регистрации случая дирофиляриоза в стране.

При подозрении на дирофиляриоз важно обращаться за медицинской помощью, поскольку такие заболевания требуют настороженности, отметил Роспотребнадзор.

Период с мая по октябрь - время активности комаров, поэтому ведомство рекомендует соблюдать меры профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний, передающихся комарами: закрывать сетками окна, балконы и дверные проемы, в помещениях применять электрические фумигаторы, ультразвуковые устройства, отпугивающие или уничтожающие комаров, аэрозоли, выкуривающие комаров, при выезде на природу - использовать репелленты.

Дирофиляриоз - природно-очаговое паразитарное заболевание, передающееся комарами, встречается преимущественно в регионах с теплым и влажным климатом. Заражение человека происходит через укусы комаров (семейство Culicidae), в которых развиваются личинки дирофилярий. Заболевание развивается в подкожной клетчатке различных частей тела, на слизистых оболочках и в конъюнктиве глаза. Характеризуется длительным инкубационным периодом. Лечится дирофиляриоз хирургически, так как требуется полное извлечение гельминта.

Эндемичные по дирофиляриозу территории расположены на юге страны: в Волгоградской, Ростовской областях, Краснодарском крае и Севастополе. Также случаи заболевания регистрируются в центральной и северной частях России: в Воронежской, Ивановской, Костромской, Курской, Орловской, Пензенской, Тамбовской, Амурской, Омской областях и Мордовии.

Источником заражения для комаров обычно служат инфицированные собаки и кошки, реже - дикие животные.