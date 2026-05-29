МЧС и Банк ВТБ заключили соглашение о сотрудничестве в сфере соцгарантий и ликвидации ЧС

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - МЧС и Банк ВТБ стали партнерами по совместным финансовым проектам и льготным программам, а также в ликвидации ЧС, сообщила пресс-служба министерства.

"Документ скрепили подписями глава МЧС России Александр Куренков и президент - председатель правления банка ВТБ Андрей Костин", - говорится в сообщении.

"Заключено соглашение о взаимовыгодном и долгосрочном сотрудничестве, ориентированном на развитие системы социальных гарантий для сотрудников министерства, а также на взаимодействие при решении задач предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - прокомментировал Куренков.

Отмечается, что "в рамках соглашения банк окажет поддержку ведомству в реализации совместных проектов, финансовом обслуживании, включая выплату денежного довольствия, и льготных программах для сотрудников и пенсионеров системы, а также членов их семей".

Также расширены двухсторонний информационный обмен и работа по усилению защиты информации и персональных данных сотрудников МЧС - клиентов банка.

"Отдельное направление сотрудничества связано с повышением финансовой грамотности для предотвращения мошеннических действий при проведении финансовых операций", - отмечается в документе.

"Сотрудничеству ВТБ с МЧС России много лет, видим в этом нашу ответственность - быть рядом с теми, кто первым приходит на помощь и ежедневно работает там, где особенно важны надежность, скорость и самоотдача. Мы усиливаем наше взаимодействие не только современными банковскими сервисами и социальными программами, но и решениями, которые помогут сотрудникам ведомства и их семьям чувствовать дополнительную поддержку в повседневной жизни", - заявил Костин.