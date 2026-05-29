Путин назвал наглой ложью заявления европейских политиков об агрессивных планах РФ

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назвал бредом заявления европейских политиков о том, что они готовятся к войне с Россией.

"Что касается заявлений европейских политиков о том, что они готовятся к войне с Россией, это бред", - сказал Путин журналистам.

"Это делается якобы в связи с агрессивными планами России в отношении западно-европейских стран. Это вранье, это грубая и наглая ложь", - подчеркнул он.

Он подчеркнул, что "у России никогда не было никаких агрессивных намерений в отношении европейских стран".

"Как говорил Геббельс в свое время: чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят. Именно такие стандарты внедряют западные политики и СМИ в свою практическую ежедневную практику", - сказал Путин.

Он отметил, что трагедия на Украине является результатом политики Европы.

"Они привели к сегодняшней трагедии. А сейчас пытаются с больной головы переложить на здоровую и показать, что это Россия агрессивная. Нет", - сказал Путин.

"Пусть они не обманывают свой народ. Россия никогда не угрожала и не угрожает европейским странам. Все, что они делают, только для того, чтобы продолжить конфронтацию с Россией и обосновать непомерные траты из бюджетов своих государств, залезая в карман налогоплательщику европейских государств", - сказал президент РФ.