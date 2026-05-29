Путин сказал о способности "сровнять с землей" тех, кто нападет на Калининградскую область

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Россия в состоянии уничтожить тех, кто попытается напасть на Калининградскую область, заявил президент РФ Владимир Путин.

В ходе общения с журналистами ему процитировали слова главы МИД Литвы Кястутиса Будриса о том, что у прибалтийских стран НАТО достаточно сил, чтобы уничтожить находящиеся в Калининградской области базы ПВО.

"Как вы сказали, у них есть средства, чтобы сровнять с землей российские базы. У Российской Федерации есть все средства сровнять с землей тех, кто попытается это сделать", - отреагировал Путин.

Ранее Будрис в интервью швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung заявил, что у НАТО есть возможности для нанесения удара по российским военным объектам в Калининграде при необходимости.