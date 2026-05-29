Поиск

Путин сказал о способности "сровнять с землей" тех, кто нападет на Калининградскую область

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Россия в состоянии уничтожить тех, кто попытается напасть на Калининградскую область, заявил президент РФ Владимир Путин.

В ходе общения с журналистами ему процитировали слова главы МИД Литвы Кястутиса Будриса о том, что у прибалтийских стран НАТО достаточно сил, чтобы уничтожить находящиеся в Калининградской области базы ПВО.

"Как вы сказали, у них есть средства, чтобы сровнять с землей российские базы. У Российской Федерации есть все средства сровнять с землей тех, кто попытается это сделать", - отреагировал Путин.

Ранее Будрис в интервью швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung заявил, что у НАТО есть возможности для нанесения удара по российским военным объектам в Калининграде при необходимости.

Владимир Путин Калининград
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин сказал о готовности РФ провести расследование после падения дрона в Румынии

 Путин сказал о готовности РФ провести расследование после падения дрона в Румынии

Пожар в морском порту Темрюка после падения обломков БПЛА ликвидирован

В АТОР опасаются дефицита перевозки в Турцию и роста цен на турпакеты

Военнослужащий Минобороны стал фигурантом дела о подделке работ Эрнста Неизвестного

 Военнослужащий Минобороны стал фигурантом дела о подделке работ Эрнста Неизвестного

Артем Жога заявил, что ракетную опасность впервые ввели во всех регионах УрФО

В Курганской, Челябинской и Свердловской областях и ХМАО объявлена ракетная опасность

Захарова анонсировала ответ Москвы на закрытие консульства в Румынии
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2385 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9636 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов