Почти 16 тыс. га посевов повреждены из-за стихии в Кировском округе Ставрополья

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Ливни с градом повредили сельскохозяйственные культуры на площади 15,9 га в Кировском округе Ставрополья, сообщил глава муниципалитета Николай Новопашин в субботу.

"28 мая в период с 17:15 до 17:50 по московскому времени в результате стихийного бедствия: сильного ливня, града, а также сильного ветра, был нанесен ущерб сельскохозяйственным предприятиям Кировского муниципального округа. Подтверждено нанесение ущерба различной степени тяжести посевам сельскохозяйственных культур на площади 15,9 тыс. га", - написал он в своем канале в мессенджере Max.

Новопашин добавил, что специалисты продолжают обследовать посевы, но работу осложняют продолжающиеся осадки.

Ранее губернатор края Владимир Владимиров поручил Минсельхозу Ставрополья оценить последствия непогоды. "Нужно понять, есть ли потери урожая и ущерб для аграриев. В зависимости от этого примем решения", - написал он в своем канале в Max.

В Ставропольском крае с 13 мая действует штормовое предупреждение, а с 24 мая введен режим повышенной готовности из-за дождей с градом и сильным ветром. Накануне в ряде муниципалитетов прошел град.

Как сообщалось, в крае продолжаются весенние полевые работы, аграрии планируют засеять яровыми культурами порядка 1 млн га, озимые были посеяны на 2 млн га, взошло 100% растений.

Ставропольский край - один из крупнейших сельскохозяйственных регионов РФ. В 2025 году аграрии края собрали рекордные 10,6 млн тонн зерновых и зернобобовых с учетом кукурузы. Урожай вырос на 22% по сравнению с 2024 годом.

Ставрополье Ставропольский край Кировский округ Николай Новопашин
