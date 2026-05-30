Минпросвещения РФ предложило не выставлять оценки за поведение в первых классах

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Учащимся первых классов не будут ставить оценки за поведение, а детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) будут их выставлять с учетом особенностей психофизического развития и состояния здоровья.

Соответствующий приказ Минпросвещения РФ о внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам размещен на интернет-портале правовой информации в субботу.

"Контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка обучающихся, включая соблюдение дисциплины на учебных занятиях и правил поведения в организации, осуществляется педагогическими, руководящими работниками организации, а также иными лицами, на которых возложены соответствующие обязанности, и может сопровождаться выставлением оценок поведения обучающихся в порядке, установленном локальными нормативными актами организации, по следующей шкале: "образцовое", "допустимое" и "недопустимое". Положение настоящего абзаца не распространяются на обучающихся первых классов", - говорится в приказе.

В нем отмечается, что оценивание поведения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития или нарушением интеллекта) осуществляется с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья.