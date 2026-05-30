Один человек пострадал в Краснодарском крае из-за обломков БПЛА

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Один человек пострадал в городе Приморско-Ахтарск (Краснодарский край) из-за падения обломков украинского беспилотника, сообщает оперативный штаб Кубани в субботу.

"В Приморско-Ахтарске из-за падения обломков БПЛА пострадал один человек. Мужчине оказали необходимую помощь в медицинском учреждении без госпитализации", - говорится в сообщении.

В оперштабе уточнили, что на территории города обломки БПЛА были обнаружены еще по пяти адресам. В частных домовладениях повреждены остекления и фасады.

На месте происшествия работают оперативные и специальные службы.

Краснодарский край
