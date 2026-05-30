Посол РФ в Ереване вызван в Москву для консультаций

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Российское внешнеполитическое ведомство сообщило в субботу о вызове посла в Республике Армения Сергея Копыркина в Москву на консультации.

"Посол Российской Федерации в Республике Армения С. П. Копыркин вызван в Москву для консультаций в связи с шагами армянского руководства по сближению с Евросоюзом, наносящими ущерб взаимодействию в рамках ЕАЭС", - говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД РФ.

