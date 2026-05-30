Проблема воды: глобальный вызов на новом уровне

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - "Круглый стол" на тему: "Водная проблема – вызов для глобальной и региональной безопасности" состоялся в рамках Первого международного форума безопасности в Москве. Сообщает наш политический обозреватель Вячеслав Терехов.

Планете угрожает водное банкротство

Корр.: Эксперты из России, Узбекистана, Мали и Египта обсуждали ключевые аспекты водных ресурсов и их влияние на экономическую и международную безопасность. Особенно выделялась тема дефицита водных ресурсов в странах Африки, Ближнего Востока и Средней Азии и российских разработок в сфере очистки воды.

О важности обсуждаемой проблемы, по мнению одного участников "круглого стола", член-корреспондента РАН Ирины Абрамовой, говорит тот факт, что засухи на Земле становятся все более продолжительными и к 2050 году от них будут страдать около 75% населения планеты. Отсюда вывод, что технологические решения в области воды напрямую связаны с ростом продуктивности сельского хозяйства, устойчивостью продовольственных систем и, конечно же, качеством жизни населения

Обсуждаемая тема уже не раз поднималась на многих международных форумах, в том числе и в ООН. Более того, в Специальном докладе ООН структурный дисбаланс между спросом на воду и доступными ее ресурсами характеризуется как "водное банкротство".

Однако, по мнению выступавшего на "круглом столе" профессора МГУ Сергея Бобылева, неоднократно возглавлявшего ряд экспертных групп по программам ООН, никакие международные проекты, в том числе и ООН, касающиеся водной проблемы, реально не выполняются. И это притом, что "водная проблема является катастрофической для человечества, а водный кризис наиболее реален и даже опаснее, чем климатический, о котором в последнее время так много говорят на разных политических уровнях". По данным Бобылева, сегодня доступа к безопасной воде не имеют около 3 млрд человек.

Нехватка воды по всем пессимистическим прогнозам, отмечает профессор, приведет к появлению десятка миллионов экологических беженцев.

В ходе обсуждения проблемы дефицита воды выступавшие подчеркивали, что ключ к решению этой проблемы лежит в сфере экономики, особенно учитывая тот факт, что 70% воды потребляет сельское хозяйство.

Опыт многих стран мира, продолжал Бобылев, показал, что до 50% используемой воды пропадает. "Таким образом, возникает абсолютно тривиальный вопрос: сколько нужно воды, по крайней мере для получения продуктов, как расходуется вода на всем пути до потребителя? От ответа на него зависит количество необходимых инвестиций в развитие водных структур, в технологии. При этом нужно учитывать также уровень использования водных ресурсов в разных отраслях промышленности и даже для развития туризма". Он убежден, что преодоление водного кризиса в мире невозможно без международного сотрудничества.

Сколько стоит вода?

Экономической составляющей проблемы дефицита воды посвятил свое выступление член-корреспондент РАН заместитель директора ИМЭМО им. Е. М. Примакова Станислав Жуков.

Жуков: Мой взгляд на эту проблему существенно радикальный. Я считаю, что стоит задуматься хотя бы на уровне научных исследований о том, что собой представляет вода. Не услуги и не система, которая связана с водой, а именно сама вода. Особенно в контексте возможного международного обмена водой, торговлей. Тарифы на воду даже в тех странах, в которых они существуют, не обеспечивают ее воспроизводимость как товара и экономического ресурса, который имеет цену. Низкие тарифы на воду приводят к ее нецелевому использованию, а точнее говоря, происходит ее разбазаривание.

Почему все это происходит? Потому что вода по-прежнему воспринимается как некий природой или богом данный продукт. И как общее благо, по сути дела, не имеет цены. Во всяком случае, вопрос о том, какую цену должна иметь вода, слабо обсуждается. Только в последние три года в различных странах мира стали задумываться на тему, сколько должна стоить вода и как должны быть устроены водные рынки?

Если взять стандартную рыночную ситуацию, то мы увидим, что в случае нехватки какого-то товара как реагирует рынок? А реагирует он просто: растет цена, соответственно, снижается возможность потребления этого продукта и восстанавливается равновесие.

В случае воды этого не происходит, и предприниматели в сельском и городском хозяйствах, государственные водные структуры от использования воды не получают обратной связи. У воды нет цены и никаких нормальных сигналов о том, что воды стало меньше, что ее уже не хватает, рыночные агенты не получают.

При всей важности усилий и программ по модернизации водных структур, каналов, ирригационных систем - их недостаточно. У воды должна появиться цена.

Корр.: Особое внимание выступавшие уделили водной проблеме в Центральной Азии, Африке и на Ближнем Востоке, где водный фактор уже сегодня оказывает существенное влияние на политическую и экономическую жизнь. Этой теме, в частности, водной проблеме в странах Африки было посвящено выступление член-корреспондента РАН директора Института Африки РАН Ирины Абрамовой. Она также уделила большое внимание роли российских технологий в решении водной проблемы, в частности, в Африке.

Российские технологии обеспечивают доступ к чистой воде

Абрамова: Африка является континентом, где водная проблема стоит достаточно остро. Более 400 млн человек не имеют доступа к чистой воде в домохозяйствах. Проблема воды несет в себе огромный конфликтный потенциал на уровне распределения и потребления воды. Известен конфликт между Эфиопией и Египтом в связи со строительством плотины (в центре конфликта был контроль над водами Нила и строительство гигантской плотины – ИФ). Все это ведет к обострению политической ситуации в регионе.

В рамках Академии наук реализуется интересный проект, который называется "Чистая вода" . Он не только предлагает инновационную технологию, но и стратегию ее внедрения в странах Глобального Юга, в том числе в странах Африки. Новая технология не требует никаких химических агентов и не образует никаких отходов.

Для того, чтобы работала эта установка, необходима только электроэнергия, причем в не очень больших количествах. Она может поступать от солнечных панелей, что особенно актуально для Африки. При этом вода насыщается азотом, водородом, кислородом и другими активными формами. Она обеспечивает доступ именно к чистой воде. И так как технология безреагентная, то эти установки можно использовать не только в странах, которые находятся на побережье, но и на внутренних территориях.

На полях, политых такой водой, ускоряется рост растений, повышается урожайность. В животноводстве, если животные пьют эту воду, увеличивается их масса, улучшается система биологической защиты, снижается смертность. Новшество может применяться и в рыбном хозяйстве, и на птицефабриках.

Российские технологии уже перешли от опытных к промышленным образцам и мы заинтересованы в том, чтобы они распространялись в дружественных России странах, в первую очередь в Африке.

Пересечение практических интересов

Корр.: О конфликтном потенциале, который несет в себе проблема распределения и потребления воды, говорила в своем выступлении главный научный сотрудник Института водных и экологических проблем Сибирского отделения РАН Бэлла Красноярова. Она считает, что эта проблема становится одним из ключевых вызовов ХХI века, а вопросы управления трансграничными водными ресурсами все чаще приобретают геополитическое значение.

Особое внимание она уделила проблеме бассейнов Иртыша и Урала, где пересекаются практические интересы с Казахстаном и где вопрос водоотделения в отношении этих рек до сих пор не решен.

Вопросам пересечения интересов посвятил свое выступление и директор Института прикладных наук в Мали Браим Траоре. Речь идет, в частности, об угрозах для рек Нигер и Фалеме, протекающих через Гвинею, Мали и Сенегал. Растущая индустриализация и кустарная добыча золота в странах Западной Африки ведет к загрязнению воды промышленными стоками. Эту проблему можно решить, по мнению выступающего, только путем международного сотрудничества.

Проблема Центральной Азии –активное таяние ледников

Корр.: В рамках "круглого стола" выступил представитель министерства водного хозяйства Узбекистана Илхом Жураев. Он отметил, что на проблему дефицита воды активно влияет изменение климата, сокращение ледников и рост населения.

Жураев: В Центральной Азии ускоряется таяние ледников Тянь-Шаня и Гиндукуша. Это приводит к тому, что Центральная Азия может потерять более половины своих ледников. К 2050 году водное сокращение может составить до 50% бассейна Сырдарьи, до 15% - Амударьи. С учетом предполагаемого демографического роста население в регионе может увеличится до 90 млн человек.

В Узбекистане к 2030 году дефицит воды может достичь 15 млрд кубометров в год. При быстром экономическом развитии водный дефицит становится критически важным вопросом безопасности нашей страны.

Так как аграрный сектор является важнейшим в Узбекистане, это грозит и продовольственной безопасности, и экономической стабильности страны. Учитывая этот факт, в стране делается акцент на внедрение водосберегающих технологий, что позволяет значительно сэкономить воду и при этом повысить урожайность. За последние пять лет водосберегающие технологии внедрены на площади 2,6 млн га, что составляет более 60% общей площади орошаемых земель и позволяет экономить до 2 млрд кубометров воды ежегодно. Перед нами стоит задача внедрить водосберегающие технологии на всех орошаемых землях в республике.