Пострадавшие при ЧС смогут оформить дополнительный оплачиваемый выходной и пятидневный отпуск

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило дополнительные меры социальной поддержки для работников, пострадавших при чрезвычайных ситуациях (ЧС) природного и техногенного характера, сообщила пресс-служба МЧС РФ в субботу.

Соответствующее постановление, разработанное министерством, вносит изменения в Трудовой кодекс РФ с 1 сентября 2026 года.

Согласно документу, граждане, проживавшие в жилых помещениях в зоне ЧС федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального и муниципального уровня, и столкнувшиеся с нарушением условий жизнедеятельности или утратой имущества первой необходимости, смогут получить дополнительные выходные дни.

"Работникам будет предоставляться дополнительный оплачиваемый выходной и (или) отпуск до пяти дней без сохранения заработной платы при ЧС природного и техногенного характера", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что для получения указанных дней отдыха необходимо подать заявление работодателю. При этом оплачиваемый выходной должен быть предоставлен в течение 10 календарных дней со дня подачи заявления, а неоплачиваемый отпуск - в течение 20 дней.

Правительство РФ МЧС РФ Трудовой кодекс
