РФ и Куба прорабатывают и реализуют совместные проекты в сфере энергетики и сельского хозяйства

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - У Москвы и Гаваны в проработке и процессе реализации ряд совместных проектов в области энергетики, сельского хозяйства, биофармацевтики, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"В проработке и уже в процессе реализации ряд совместных перспективных проектов в энергетике, металлургии, области транспорта, сельского хозяйства, биофармацевтики, биотехнологий, информационно-коммуникационных технологий, образования", - сказал он выступая на церемонии экспозиции фотографий "Всегда до победы!"

Рябков отметил, что в настоящее время Москва и Гавана готовят контакты на "полях" ПМЭФ.