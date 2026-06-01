Лихачев предупредил о рисках для Украины и соседних стран из-за возможного взрыва на ЗАЭС

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Возможный взрыв на Запорожской АЭС в первую очередь создаст угрозу для территории Украины и сопредельных западных государств, заявил журналистам глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"Тяжелые ракеты разрушат корпус реактора, и мы получим взрыв и разбор материала на многие километры. Около 2 тыс. 600 тонн - отработавшие из свежего ядерного топлива - находятся вне реакторных зон на открытых площадках в том числе. И это может быть разнесено. В первую очередь под серьезным риском находятся территории Украины и сопредельных западных государств", - сказал он.

Он также предупредил, что любой взрыв или пожар на ЗАЭС приведет к потере энергоснабжения и водоснабжения станции, что создает условия для ядерного инцидента.

Глава "Росатома" планирует 1 июня обсудить ситуацию на ЗАЭС с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

"То, о чем мы будем сегодня разговаривать с Рафаэлем Гросси, - это, в том числе, обращение к лидерам европейских стран. Вся эта история с радиацией, она не признает государственных границ. Играя с этим огнем и позволяя накалять страсти вокруг ЗАЭС, очевидно, руководители европейских стран ставят под прямую угрозу свои народы, свои города и свои территории", - сказал Лихачев.

Как сообщалось, в субботу ВСУ атаковали дроном здание машинного зала шестого энергоблока. Оборудование не повреждено, но в стене зала образовалась дыра. По словам Лихачева, дрон управлялся с помощью оптоволоконного кабеля, что "полностью исключает версию якобы случайного попадания". Представители ЗАЭС сообщили, что системы станции функционируют в штатном режиме.

Алексей Лихачев ЗАЭС Росатом Запорожская АЭС Украина
"Аэрофлот" возобновил полеты в ОАЭ

