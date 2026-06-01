В Кремле заявили о незаконности задержания Францией танкера, следовавшего из РФ

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Задержание французскими властями танкера, следовавшего из РФ, незаконно и граничит с международным пиратством, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы считаем такие действия незаконными, они граничат с пиратством международным. Мы абсолютно не согласны, что они осуществляются в полном соответствии с международным правом", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Так он прокомментировал ситуацию с задержанием французскими властями танкера, следовавшего из РФ.

Он напомнил, что Россия принимает ряд мер для обеспечения сохранности своих грузов.

РФ "продолжит принимать этот ряд мер с учетом, скажем так, имеющегося вот этого негативного опыта", сказал Песков.

Ранее в понедельник французский президент Эммануэль Макрон заявил, что ВМС Франции при поддержке партнеров задержали в Атлантическом океане танкер, шедший из России. Речь идет о нефтяном танкере Tagor, в отношении которого действуют международные санкции, написал Макрон в соцсети Х.



