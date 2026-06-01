"Аэрофлот" возобновил полеты в ОАЭ

Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" 1 июня возобновил выполнение рейсов в Объединенные Арабские Эмираты, первый самолет вылетел в понедельник в Дубай с полной загрузкой, сообщает пресс-служба перевозчика.

Рейс SU520 выполняет Boeing-737-800, он вылетел из Москвы в 7 утра и должен приземлиться в Дубае в 14.30. Время в пути составит 6 часов.

Авиакомпания планирует в июне выполнять рейсы в Дубай раз в день, с 1 июля - дважды в день. На направлении будут задействованы узкофюзеляжные самолёты Boeing 737-800 в двухклассной компоновке, рассчитанные на 158-162 пассажира.

МИД и Минэкономразвития 3 марта рекомендовали российским туристам воздержаться от поездок в ОАЭ и еще пять стран Персидского залива - Катар, Кувейт, Бахрейн, Оман и Саудовскую Аравию. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу туров, но индивидуальные туристы могут покупать билеты и бронировать отели в этих странах.

В прошлом году в ОАЭ побывало 2,35 млн российских граждан, в том числе 1,72 млн с целью туризма, это на 17% больше, чем годом ранее. В Российском союзе туриндустрии на прошлой неделе сообщили о большом отложенном спросе на пакетные туры в ОАЭ. Как пояснили в "Интуристе", летом страна входит в тройку наиболее популярных направлений организованного туризма, причем туда едут много повторных туристов.

Сейчас российский турпоток из стран, куда не рекомендованы поездки, переместился в Египет и страны Юго-Восточной Азии.