Кабмин представит Путину доклад о механизмах страхования жилья от ЧС до 1 сентября

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ разработает механизмы страхования жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС) до 1 сентября, доклад по этому вопросу должен быть представлен к этой дате президенту страны, следует из сообщения на сайте Кремля с перечнем поручений главы государства по итогам встречи с представителями муниципального сообщества, состоявшейся 21 апреля 2026 года.

Предложения по страхованию жилья должны будут готовиться при участии МЧС России и заинтересованных исполнительных органов субъектов РФ, говорится в поручении. Ответственным назначен председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Как сообщалось ранее со ссылкой на выступление замминистра финансов Ивана Чебескова на ежегодной конференции Всероссийского союза страховщиков (ВСС) на прошлой неделе, Минфин в настоящее время рассматривает возможность введения в РФ обязательного страхования рисков ЧС в сегменте жилья.

При этом Чебесков уточнил, что речь идет о такой защите в обязательном порядке не для всех объектов недвижимости. "Имеются в виду риски при индивидуальном строительстве жилья, которые подпадают под определенный перечень критериев. И этот перечень предстоит разработать", - сказал тогда Чебесков. Он привел пример: к числу таких объектов, подпадающих под обязательное страхование, могут относиться, например, возводимые частные дома, которые строятся в непосредственной близости от рек, что повышает возможность рисков подтопления и ущерба при их разливе.

"Для Минфина важно, чтобы риски в этой сфере разделялись, в том числе с точки зрения бюджетной нагрузки", - заключил замминистра финансов.

Тема страхования жилья от рисков ЧС в стране имеет давнюю историю, федеральный закон о добровольном страховании жилья от ЧС был принят в 2018 году и не работает уже 8 лет, он не был поддержан регионами. Конструкция закона предусматривает запуск такого страхования при наличии принятых регионами конкретных программ защиты жилья, однако за все это время ни в одном регионе страны такая программа не была разработана и принята.

Как сообщил "Интерфаксу" источник на страховом рынке, климатические аномалии ставят на повестку дня вопрос о защите жилья в РФ и о компенсации ущерба с участием не только средств бюджета, но и выплат страховщиков. Однако концепция, которая учитывала бы интересы как государства и граждан, так и бизнеса, пока не выработана. "Попытки создать стимулы для массового охвата страхованием домовладений и многоквартирных домов не прекращаются и в последние годы. Один из последних экспертных вариантов законопроекта по теме касается обязательного страхования частных строений. Основным препятствием для придания такому страхованию характера обязательности стало то, что по Гражданскому кодексу РФ страховать имущество граждан заставить невозможно, это должно быть добровольное решение страхователя. Вместе с тем практика страхования ряда стран знает целый набор подходов вмененного страхования, при которых наличие полиса становится условием для регистрационных и иных действий с имуществом", - пояснил собеседник агентства.