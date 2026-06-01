МИД пообещал ответные меры на закрытие Румынией генконсульства РФ в Констанце

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Россия примет ответные меры на решение властей Румынии отозвать согласие на работу генконсульства РФ в Констанце и объявить persona non grata российского генконсула, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Недружественные действия румынских властей, безусловно, не останутся без ответа", - говорится в ответе Захаровой на вопрос СМИ, опубликованном на сайте ведомства.

"О конкретных мерах будет сообщено дополнительно", - добавила официальный представитель МИД РФ.