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Около 30 землетрясений произошли за несколько часов у берегов Камчатки

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в четверг рано утром у берегов Камчатки, после этого в том районе зарегистрировано еще около 30 сейсмособытий, сообщили "Интерфаксу" в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 6,0 зарегистрировано в 05:23 по камчатскому времени (20:23 среды по Москве) в Тихом океане в 190 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 41 км под морским дном. В течение несколько часов после этого в том районе произошел целый рой землетрясений - около 30", - сказал представитель филиала службы.

В Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю "Интерфаксу" сообщили, что в течение последних суток на территории региона ощущалось только одно из землетрясений (наиболее сильное). Жители населенных пунктов ощутили подземный толчок силой до трех баллов. Угроза цунами не объявлялась.

Камчатка Тихий океан
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