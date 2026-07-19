Военные РФ нанесли удары по ряду объектов инфраструктуры Украины, используемых ВСУ

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в течение суток целями ударов по украинской инфраструктуре стали объекты ТЭК и транспорта.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов больной дальности, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, логистическим центрам, используемым ВСУ", - говорится в сообщении Минобороны РФ в воскресенье.

В нем отмечается, что также нанесены удары по пунктам временной дислокации ВСУ в 149 районах.