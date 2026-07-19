Один альпинист погиб, один пострадал при восхождении на Эльбрус

Вид на Эльбрус на рассвете Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Альпинист погиб во время восхождения на Эльбрус, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по КБР.

По предварительным данным, 19 июля два человека совершали восхождение на Эльбрус. На высоте 4200 метров восточной вершины горы они сорвались со скал. Один из альпинистов погиб, другой получил значительные травмы.

"В настоящее время проводятся поиски пострадавших на горе", - говорится в сообщении.

По данному факту организована проверка.

В пресс-службе Главного управления МЧС России по КБР сообщили, что на место выдвинулись 12 спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России и спасатели из центра "Лидер" МЧС России.