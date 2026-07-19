Поиск

Один альпинист погиб, один пострадал при восхождении на Эльбрус

Один альпинист погиб, один пострадал при восхождении на Эльбрус
Вид на Эльбрус на рассвете
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Альпинист погиб во время восхождения на Эльбрус, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по КБР.

По предварительным данным, 19 июля два человека совершали восхождение на Эльбрус. На высоте 4200 метров восточной вершины горы они сорвались со скал. Один из альпинистов погиб, другой получил значительные травмы.

"В настоящее время проводятся поиски пострадавших на горе", - говорится в сообщении.

По данному факту организована проверка.

В пресс-службе Главного управления МЧС России по КБР сообщили, что на место выдвинулись 12 спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России и спасатели из центра "Лидер" МЧС России.

СКР Эльбрус КБР Кабардино-Балкария
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Движение по Крымскому мосту возобновлено

Один альпинист погиб, один пострадал при восхождении на Эльбрус

 Один альпинист погиб, один пострадал при восхождении на Эльбрус

Движение по Крымскому мосту перекрыто

Аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию

Бензин в Севастополе будет в свободной продаже на семи АЗС в воскресенье

Пожар на нефтебазе в подмосковном Ногинске потушен

Дума рассмотрит запрет получения гражданства РФ мигрантами с любой неснятой судимостью

 Дума рассмотрит запрет получения гражданства РФ мигрантами с любой неснятой судимостью

Силы CENTCOM завершили очередную серию ударов по Ирану

 Силы CENTCOM завершили очередную серию ударов по Ирану

Движение по Крымскому мосту возобновлено

 Движение по Крымскому мосту возобновлено

Топливо в Севастополе в воскресенье будут продавать по QR-кодам

 Топливо в Севастополе в воскресенье будут продавать по QR-кодам
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10607 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3210 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов