Основной очаг пожара на складе Wildberries в подмосковной Электростали локализован

Архивное фото Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Локализован основной очаг пожара на складе Wildberries в подмосковной Электростали, куда накануне упал БПЛА, сообщил глава муниципалитета Филипп Ефанов.

"На территории складского комплекса Wildberries силами МЧС основной очаг пожара локализован, ведётся тушение оставшихся очагов, а также проливка и разбор завалов спецтехникой. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь", - написал Ефанов в своем канале в Max.

Он добавил, что в детском саду, на который упали обломки беспилотника, приступили к разбору завалов и уборке строительного мусора. На время ремонтных работ воспитанников переведут в соседнее здание образовательного комплекса.

Утром 18 июля губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что из-за падения беспилотника произошло возгорание на территории нефтебазы в Ногинске. Также беспилотник упал на территории склада Wildberries в Электростали. Кроме того, обломки повредили здание детсада в городе. Пострадавших среди детей и сотрудников учреждения нет.

Всего в результате субботней атаки БПЛА в Подмосковье пострадал 61 человек, один скончался.