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Ребенок скончался после падения при восхождении на гору Эльбрус, его отец выжил

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Отец и сын упали при восхождении на восточную вершину Эльбруса, ребенок погиб, его отец получил множественные травмы, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по КБР в воскресенье.

Мужчина 1986 года рождения получил множественные травмы, а его сын 2015 года рождения в результате падения скончался.

Ранее сообщалось, что один альпинист погиб, один пострадал при восхождении на Эльбрус. Находясь на высоте 4200 метров на восточной вершине горы, они сорвались со скал.

Эльбрус КБР Кабардино-Балкария СКР
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