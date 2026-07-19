Ребенок скончался после падения при восхождении на гору Эльбрус, его отец выжил

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Отец и сын упали при восхождении на восточную вершину Эльбруса, ребенок погиб, его отец получил множественные травмы, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по КБР в воскресенье.

Мужчина 1986 года рождения получил множественные травмы, а его сын 2015 года рождения в результате падения скончался.

Ранее сообщалось, что один альпинист погиб, один пострадал при восхождении на Эльбрус. Находясь на высоте 4200 метров на восточной вершине горы, они сорвались со скал.