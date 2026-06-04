Сбербанк ждет продолжения тренда на рост обращения наличных

С отключениями интернета тренд не связан

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Тренд на рост наличных в обращении до конца 2026 года продолжится, на него влияет повышение налогов и жесткая риторика о контроле за операциями клиентов банков, заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ зампред правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов.

"Это очень тревожный момент. Причем важно не только, что наличность выросла, но что она не возвращается в банковский оборот. Мы не видим роста инкассации, роста взносов через устройства самообслуживания, банкоматы, терминалы в банковскую систему. То есть наличность остаётся сегодня на руках у населения. Мы, к сожалению, предполагаем, что до конца года тренд сохранится и мы вырастем до 20 трлн рублей, может быть, даже больше (объему наличных в обращении - ИФ) в конце 2026 года", - сообщил он.

Сбербанк не считает, что рост наличных в обращении связан с отключением интернета: устройства самообслуживания продолжают работать в любых условиях.

"Две причины основные, которые ведут к такому тренду на повышение доли наличных. Первое - это налоговые изменения и для малого бизнеса, прежде всего, и для физических лиц... Второе - это, конечно, коммуникации, которые делает Центральный банк, делает правительство о постоянном ужесточении контроля за операциями клиентов с банками, за переводами, за платежами и так далее. Всё это клиенты видят. Мы видим явные признаки увеличения дробления бизнеса. Мы видим очень серьёзные признаки роста доли зарплат, которые выплачиваются в конвертах", - подчеркнул Скворцов.

Он добавил, что в основном это наблюдается по малому и среднему бизнесу, в крупном бизнесе, для которого налоги в целом не поменялись, этих тенденций практически нет.

"К сожалению, мы пока не ожидаем, что вот завтра или там через месяц всё это восстановится обратно", - отметил Скворцов.

По данным Сбера, сразу на 4 процентных пункта (п.п.) снизилась доля безналичных операций в первом квартале 2026 года по отношению к четвёртому кварталу 2025 года - с 79% до 75%.

"На наш взгляд, очень важна с точки зрения тренда жёсткость коммуникаций, важно все-таки сгладить и не давать такие информационные поводы информационные населению и предпринимателям, бизнесу: что мы за вами смотрим, контролируем каждый ваш шаг", - высказал мнение Скворцов.

Он добавил, что жесткость налоговой политики тоже имеет свою цену. "Если мы ее будем и дальше ужесточать, то надо уже в базовом сценарии предполагать, что экономика будет реагировать таким образом (ростом наличных - ИФ), это неизбежно", - подчеркнул он.