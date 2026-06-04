Поиск

Сбербанк ждет продолжения тренда на рост обращения наличных

С отключениями интернета тренд не связан

Сбербанк ждет продолжения тренда на рост обращения наличных
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Тренд на рост наличных в обращении до конца 2026 года продолжится, на него влияет повышение налогов и жесткая риторика о контроле за операциями клиентов банков, заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ зампред правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов.

"Это очень тревожный момент. Причем важно не только, что наличность выросла, но что она не возвращается в банковский оборот. Мы не видим роста инкассации, роста взносов через устройства самообслуживания, банкоматы, терминалы в банковскую систему. То есть наличность остаётся сегодня на руках у населения. Мы, к сожалению, предполагаем, что до конца года тренд сохранится и мы вырастем до 20 трлн рублей, может быть, даже больше (объему наличных в обращении - ИФ) в конце 2026 года", - сообщил он.

Сбербанк не считает, что рост наличных в обращении связан с отключением интернета: устройства самообслуживания продолжают работать в любых условиях.

"Две причины основные, которые ведут к такому тренду на повышение доли наличных. Первое - это налоговые изменения и для малого бизнеса, прежде всего, и для физических лиц... Второе - это, конечно, коммуникации, которые делает Центральный банк, делает правительство о постоянном ужесточении контроля за операциями клиентов с банками, за переводами, за платежами и так далее. Всё это клиенты видят. Мы видим явные признаки увеличения дробления бизнеса. Мы видим очень серьёзные признаки роста доли зарплат, которые выплачиваются в конвертах", - подчеркнул Скворцов.

Он добавил, что в основном это наблюдается по малому и среднему бизнесу, в крупном бизнесе, для которого налоги в целом не поменялись, этих тенденций практически нет.

"К сожалению, мы пока не ожидаем, что вот завтра или там через месяц всё это восстановится обратно", - отметил Скворцов.

По данным Сбера, сразу на 4 процентных пункта (п.п.) снизилась доля безналичных операций в первом квартале 2026 года по отношению к четвёртому кварталу 2025 года - с 79% до 75%.

"На наш взгляд, очень важна с точки зрения тренда жёсткость коммуникаций, важно все-таки сгладить и не давать такие информационные поводы информационные населению и предпринимателям, бизнесу: что мы за вами смотрим, контролируем каждый ваш шаг", - высказал мнение Скворцов.

Он добавил, что жесткость налоговой политики тоже имеет свою цену. "Если мы ее будем и дальше ужесточать, то надо уже в базовом сценарии предполагать, что экономика будет реагировать таким образом (ростом наличных - ИФ), это неизбежно", - подчеркнул он.

Сбербанк правительство Тарас Скворцов Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сбербанк ждет продолжения тренда на рост обращения наличных

 Сбербанк ждет продолжения тренда на рост обращения наличных

РСТ считает почти нулевой вероятность полного запрета выдачи шенгенских виз россиянам

Дмитриев сообщил, что в среду провел телефонные разговоры с Уиткоффом и Кушнером

 Дмитриев сообщил, что в среду провел телефонные разговоры с Уиткоффом и Кушнером

Адвокаты оспорили в апелляции передачу РФ контрольного пакета акций "Русагро"

 Адвокаты оспорили в апелляции передачу РФ контрольного пакета акций "Русагро"

Wildberries-Russ и РЖД будут вместе развивать железнодорожные перевозки для e-commerce

Губернатор Петербурга открыл ПМЭФ-2026

 Губернатор Петербурга открыл ПМЭФ-2026

Думе предложили разрешить установку прицелов ночного видения на оружии для защиты от БПЛА

Глава Минцифры пообещал решить ситуацию с удалением Max из App Store

Дмитриев заявил о продолжении диалога РФ и США по сотрудничеству

 Дмитриев заявил о продолжении диалога РФ и США по сотрудничеству
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9735 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2470 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 158 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 80 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов