Вузы Петербурга просят абитуриентов заранее загрузить заявления на "Госуслугах"

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Абитуриентам не следует ждать окончания приемной кампании для подачи заявлений, чтобы избежать трудностей при возможных ограничениях интернета, сообщил председатель Совета ректоров вузов Петербурга и Ленинградской области, ректор Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологии и дизайна Алексей Демидов.

"На сегодняшний день не предусмотрено мер, которые могут помочь подать заявление через "Госуслуги", учитывая (возможное) отсутствие интернета. Поэтому я и хотел бы предложить абитуриентам не ждать последних дней. 23-25 июля (окончание кампании - ИФ) сети могут быть перегружены, а в каких-то регионах возможны ограничения интернета", - предупредил он на пресс-конференции.

Ректор рекомендовал уже в ближайшее время проверить аккаунты на "Госуслугах", загрузить данные ЕГЭ и аттестатов и начинать подавать документы с первых дней - с 20 июня.

С 20 июня абитуриенты могут подать документы через "Госуслуги" с помощью суперсервиса "Поступление в вуз онлайн". Кроме того, подать документы можно по почте или лично в приемной комиссии.