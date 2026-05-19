Сбербанк отметил сохранение тренда на переход к расчетам наличными

Особенно он заметен в сегменте малого бизнеса и ИП

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Сбербанк наблюдает сохранение тренда перехода к расчетам наличными, он особенно заметен в сегменте малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей, заявил заместитель председателя правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов.

Впервые о том, что доля безналичного оборота начала немного снижаться в связи с налоговыми изменениями, а население и бизнес стали чаще использовать наличные, Скворцов сообщал в апреле.

"Тенденцию мы продолжаем (наблюдать - ИФ), она пока не снижается. Мы всей нашей аналитикой, конечно, делимся и объясняем, показываем и Центральному банку, и правительству. Коллеги постоянно формируют повестку своих действий, своих коммуникаций, я думаю, что они будут это тоже учитывать", - сказал Скворцов 19 мая.

"Это тема очень комплексная, поэтому здесь необходимо внимание всех. Потому что мы привыкли за много лет, что у нас постоянно росла доля безналичных операций, белой экономики. И сейчас этот разворот в обратную сторону. Особенно мы видим это в малом бизнесе, в сфере индивидуальных предпринимателей. Это, конечно, очень тревожный звонок. Я надеюсь, что мы все вместе сможем тренд вернуть на тот темп, который был до 2025-2026 года", - добавил он.

Глава департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина 1 апреля сообщала, что регулятор пока не наблюдает тенденции перехода от безналичных способов расчета к наличным в связи с налоговыми изменениями.

Доля безналичных платежей в розничном обороте в России последние несколько лет непрерывно увеличивалась. По итогам 2025 года она выросла на 2,2 процентного пункта, до 88% с 85,8% в 2024 году, по данным Банка России.