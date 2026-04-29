Сбер отметил снижение доли безналичного оборота в РФ в связи с налоговыми изменениями

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Бизнес и население стали чаще использовать наличные для расчетов, доля безналичного оборота начала немного снижаться в связи с налоговыми изменениями, сообщил заместитель председателя правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов в ходе конференц-звонка в среду.

"Мы, конечно, видим не только на уровне вот каких-то сигналов, но и на уровне цифр, что да, что уход в наличность есть. Не сказал бы, что он там радикальный. Мы оцениваем там по своим методикам долю безналичного оборота. Если она устойчиво росла все предыдущие годы, да, то есть доля безналичного росла, то последние месяцы она остановилась и даже начала немного," - сказал Скворцов.

"Непонятно пока, насколько это долгосрочная тенденция, и очень бы не хотелось, чтобы это было так, потому что это в целом ухудшает ситуацию для всего сектора, нагрузку на экономику тоже увеличивает, потому что понятно, что обслуживание наличного оборота намного дороже, чем проведение безналичных операций. Поэтому мы все наши выкладки и аналитику даём в ЦБ, и правительству, и я думаю, что коллеги будут принимать необходимые меры для того, чтобы эту тенденцию не сделать устойчивой, да", - добавил он.

По его словам, переход в наличные является одним из следствий повышения налогов, которое позволило пополнить бюджет, но в то же время привело и к такому негативному эффекту.

"Это нас очень беспокоит, потому что в целом государство ведёт работу на снижение доли серой экономики, а так или иначе, во многом наличный оборот находится вот именно в этой части экономики", - сказал финансовый директор Сбера.

Президент РФ Владимир Путин в ноябре прошлого года подписал закон, который с 1 января отменил действовавшее с 2006 года освобождение от НДС операций и услуг, связанных с обслуживанием банковских карт, а также услуг компаний, обеспечивающих передачу и обработку данных между участниками расчетов (процессинг и эквайринг). Одновременно с этим был снижен до 20 млн руб. порог выручки малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения, после достижения которого наступает обязанность платить НДС.

Глава департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина 1 апреля сообщала, что регулятор пока не наблюдает тенденции перехода от безналичных способов расчета к наличным в связи с налоговыми изменениями.

Доля безналичных платежей в розничном обороте по итогам 2025 года выросла на 2,2 процентного пункта, до 88% с 85,8% в 2024 году, согласно данным ЦБ.