Два человека пострадали при пожаре в ангаре у Финляндского вокзала в Петербурге

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Два человека пострадали в результате пожара в ангаре в Калининском районе Петербурга, сообщила пресс-служба городского управления МЧС в понедельник.

"Пострадали двое мужчин, они госпитализированы", - говорится в сообщении.

Ранее в понедельник началось возгорание в ангаре размером 30 на 50 метров на Минеральной улице рядом с Финляндским вокзалом в Петербурге. Огонь распространился на 400 кв. метров, его локализовали.

В экстренных службах "Интерфаксу" уточнили, что на площади около 40 кв. метров обрушилась кровля здания.

Прокуратура Калининского района Петербурга устанавливает причины и обстоятельства пожара.