Поиск

Три человека пострадали при атаках дронов в Белгородской области

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Три мирных жителя получили ранения в результате атак украинских беспилотников в Белгородском округе, сообщил региональный оперативный штаб в понедельник.

"В посёлке Борисовка Борисовского округа FPV-дрон атаковал коммерческий объект. Двоих пострадавших доставили в областную клиническую больницу. У женщины диагностировали осколочное ранение руки, у мужчины - акубаротравму", - говорится в сообщении оперштаба.

После оказания помощи пострадавшие отпущены на амбулаторное лечение. В результате атаки повреждены входная группа здания и автомобиль, добавили в оперштабе.

Кроме того, в Грайворонском округе в селе Глотово при детонации FPV-дрона женщина получила множественные осколочные ранения лица и живота. Пострадавшую в тяжёлом состоянии доставили в Грайворонскую ЦРБ, в настоящее время ей проводят операцию, проинформировал оперативный штаб.

Хроника 24 февраля 2022 года – 08 июня 2026 года Военная операция на Украине
Белгородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Туроператоры назвали Турцию перспективным рынком въездного туризма в РФ

 Туроператоры назвали Турцию перспективным рынком въездного туризма в РФ

Что произошло за день: понедельник, 8 июня

Пожар в ангаре рядом с Финляндским вокзалом тушат в Петербурге

Лавров провел встречу с кандидатом на пост генсека ООН Бачелет

 Лавров провел встречу с кандидатом на пост генсека ООН Бачелет

Крупные сети АЗС на Кубани корректируют графики поставок топлива из-за роста спроса

 Крупные сети АЗС на Кубани корректируют графики поставок топлива из-за роста спроса

Суд в Москве заочно приговорил Ходорковского к 10 годам за фейки об армии РФ

Песков заявил, что в Крыму работают над тем, чтобы не допустить дефицита энергоносителей

Набиуллина не будет участвовать в конференции НАУФОР 9 июня, так как находится на больничном

 Набиуллина не будет участвовать в конференции НАУФОР 9 июня, так как находится на больничном

Движение пригородных поездов частично приостановлено в Крыму

 Движение пригородных поездов частично приостановлено в Крыму

Минобороны РФ сообщило о поражении за сутки более 630 беспилотников ВСУ

 Минобороны РФ сообщило о поражении за сутки более 630 беспилотников ВСУ
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2540 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9808 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 167 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 158 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов