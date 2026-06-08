Три человека пострадали при атаках дронов в Белгородской области

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Три мирных жителя получили ранения в результате атак украинских беспилотников в Белгородском округе, сообщил региональный оперативный штаб в понедельник.

"В посёлке Борисовка Борисовского округа FPV-дрон атаковал коммерческий объект. Двоих пострадавших доставили в областную клиническую больницу. У женщины диагностировали осколочное ранение руки, у мужчины - акубаротравму", - говорится в сообщении оперштаба.

После оказания помощи пострадавшие отпущены на амбулаторное лечение. В результате атаки повреждены входная группа здания и автомобиль, добавили в оперштабе.

Кроме того, в Грайворонском округе в селе Глотово при детонации FPV-дрона женщина получила множественные осколочные ранения лица и живота. Пострадавшую в тяжёлом состоянии доставили в Грайворонскую ЦРБ, в настоящее время ей проводят операцию, проинформировал оперативный штаб.