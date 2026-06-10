Один человек погиб, двое ранены при ударе дрона по машине в белгородском поселке

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - FPV-дрон нанес удар по автомобилю в Ракитянском округе Белгородской области, есть погибший и раненые, сообщает оперативный штаб региона в среду.

"В районе поселка Пролетарский в результате удара FPV-дрона по автомобилю пострадала семья. Мужчина в крайне тяжелом состоянии был доставлен в Ракитянскую ЦРБ. Несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось", - говорится в сообщении.

По данным оперштаба, супруга погибшего получила осколочные ранения руки и плеча. У 21-летнего сына диагностировано ранение глаза. Бригада скорой транспортирует пострадавших в областную клиническую больницу. Атакованный автомобиль поврежден.

Кроме того, вследствие еще одной атаки дрона в поселке поврежден легковой автомобиль. В селе Илек-Кошары при ударе дрона повреждены хозпостройка, забор частного дома и ГАЗель.

Также, по информации оперштаба, в городе Шебекино от детонации FPV-дрона загорелось складское помещение, пожарными расчетами возгорание ликвидировано. В результате атак еще нескольких дронов получили повреждения два грузовых и два легковых автомобиля. Одна из грузовых машин загорелась - возгорание потушено.

В селе Новая Таволжанка частный дом атакован FPV-дроном, частично разрушена кровля, повреждены окна, фасад и внутренняя отделка. В селе Белянка в результате удара дрона пробита кровля хозпостройки.

В Краснояружском округе в поселке Красная Яруга при атаке дрона повреждены остекление частного дома и автомобиль.

В Белгородском округе в хуторе Церковный FPV-дрон сдетонировал на территории предприятия - в одном корпусе повреждена кровля.