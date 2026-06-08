Открытый огонь в ангаре рядом с Финляндским вокзалом в Петербурге потушен

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Ликвидировано открытое горение в ангаре недалеко от Финляндского вокзала в Калининском районе Петербурга, сообщает в понедельник пресс-служба городского управления МЧС.

"В 22:51 ликвидировано открытое горение", - говорится в сообщении.

СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ (ст. 216 УК РФ).

По данным пресс-службы ведомства, пожар произошел на территории завода, его название в сообщении не приводится.

Возгорание в ангаре на Минеральной улице рядом с Финляндским вокзалом в Петербурге началось вечером в понедельник. Огонь распространился на 400 кв. метров, частично обрушилась кровля здания. По данным МЧС, пострадали два человека.