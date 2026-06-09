ИИ создаст в России дополнительную потребность в 250 тыс. IT-специалистов

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) может увеличить потребность в работающих с ним специалистах в России примерно на четверть миллиона человек, что повысит конкуренцию в IT-отрасли, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"Если начнется более интенсивное внедрение ИИ, то дополнительная потребность в специалистах, которые могли бы обучать модели, встраивать их в производственные процессы, оценивается в 250 тыс. человек. Это снова вернет (IT - ИФ) отрасль к более сильной конкуренции за кадры", - сказал Котяков в интервью газете "Ведомости".

Характеризуя текущую кадровую ситуацию в отечественной IT-отрасли, глава Минтруда сообщил, что в ней "несколько снизилась острота проблемы поиска кадров". Он связывает это с "многолетними усилиями по популяризации этой профессии", а также сложившимися высокими конкурентными зарплатами в отрасли и повышением производительности труда.

В конце мая в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко со ссылкой на результаты ежеквартального мониторинга сообщили журналистам, что численность занятых в российской IT-отрасли за 2025 год увеличилась на 20% и достигла 1,87 млн человек, а доля работников IT-отрасли в общей занятости увеличилась с 3,2% до 3,8%. Среднегодовая заработная плата в IT-отрасли составила 2,05 млн рублей в год, порядка 171 тыс. рублей в месяц.

Ежеквартальный мониторинг проводит АНО "Цифровая экономика" по поручению Григоренко. В рамках мониторинга исследуются показатели организаций, включенных в реестр IT-компаний. Поставщиками данных для оценки IT-отрасли выступают ФНС России, Росстат, ФТС и Банк России.