Число IT-специалистов в России в 2025 году выросло на 20%

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Численность занятых в российской IT-отрасли за 2025 год увеличилась на 20% и достигла 1,87 млн человек, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко со ссылкой на результаты ежеквартального мониторинга.

"IT-отрасль продолжает оказывать значительное влияние на занятость. Численность занятых выросла с 1,554 млн человек в 2024 году до 1,869 млн человек в 2025 году, а доля работников IT-отрасли в общей занятости увеличилась с 3,2% до 3,8%", - сообщили в аппарате вице-премьера.

Там добавили, что среднегодовая заработная плата в IT-отрасли составила 2,05 млн рублей в год, или порядка 171 тысячи рублей в месяц.

Ежеквартальный мониторинг проводит АНО "Цифровая экономика" по поручению Григоренко. В рамках мониторинга исследуются показатели организаций, включенных в реестр IT-компаний. Поставщиками данных для оценки IT-отрасли выступают ФНС России, Росстат, ФТС и Банк России.

Дмитрий Григоренко АНО Цифровая экономика Росстат
