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"Аэрофлот" с 20 июня возобновит прямые полеты между Петербургом и Владивостоком

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" с 20 июня возобновляет прямые рейсы между Санкт-Петербургом и Владивостоком, сообщила пресс-служба АО "Международный аэропорт Владивосток" (МАВ).

Полеты будут осуществляться три раза в неделю, время в пути составит 8 часов 35 минут.

В настоящее время прямых рейсов между этими городами нет. "Аэрофлот" летал на этом направлении в летнем расписании 2025 года.

"Аэрофлот" – крупнейшая авиационная группа РФ, объединяет одноименную компанию, "Победу" и "Россию".

Аэрофлот Петербург Владивосток
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