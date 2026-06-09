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ФСБ и ФСИН предотвратили теракт в ульяновском исправительном учреждении

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - ФСБ и ФСИН выявили осужденного сторонника террористической организации, который планировал нападение на сотрудников колонии в Ульяновской области.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с ФСИН России предотвращен террористический акт в одном из исправительных учреждений Ульяновской области, планировавшийся сторонником запрещённой на территории РФ международной террористической организации",- сообщил во вторник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужбы, отбывающий наказание мужчина "планировал в период празднования мусульманского праздника совершить убийства сотрудников исправительной колонии".

В ФСБ уточнили, что теракт планировался в период празднования Курбан-байрама.

Следственным отделом УФСБ России по Ульяновской области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (приготовление к совершению террористического акта) УК России.

В пресс-бюро ФСИН в свою очередь сообщили, что пострадавших и имущественного ущерба не допущено.

"В настоящее время указанный гражданин изолирован от других осужденных и содержится другом учреждении",- заявили в пресс-бюро.

ФСБ ФСИН Ульяновская область
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