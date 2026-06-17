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В трех регионах РФ предотвращены теракты против военных, волонтеров и на объектах ТЭК

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - ФСБ РФ сообщила о задержании в Адыгее, Тюменской области и Краснодарском крае трех человек, которые по заданию украинских спецслужб готовили теракты против военнослужащих, волонтерской организации, а также на объектах ТЭК и транспорта.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Республике Адыгея, Тюменской области и Краснодарском крае задержаны три пособника спецслужб Украины" ,- сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ в среду.

По данным спецслужбы, задержанные планировали совершение диверсионно-террористических актов в отношении военнослужащих ВС РФ, волонтерской организации, оказывающей поддержку участникам СВО, а также на объектах транспортной инфраструктурыи топливно-энергетического комплекса на территории этих регионов.

Изъяты самодельное взрывное устройство на основе пластичного взрывчатого вещества иностранного производства, а также самодельные зажигательные устройства.

Следственными подразделениями территориальных органов безопасности в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 205 (приготовление к теракту) и ч. 2 ст. 222.1 (незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК России.

"Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст.275 (государственная измена) УК России", - добавили в ФСБ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 17 июня 2026 года Военная операция на Украине
Адыгея Краснодар ТЭК ФСБ
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