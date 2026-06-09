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Минобороны РФ сообщило об ударах по объектам транспорта и энергетики Украины

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в течение суток нанесли удары по инфраструктуре Украины, используемой ВСУ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ", - заявили в Минобороны РФ во вторник.

Там добавили, что также нанесены удары по пунктам временной дислокации ВСУ в 142 районах.

Хроника 24 февраля 2022 года – 09 июня 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ ВСУ Украина
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