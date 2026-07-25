Путин прибыл в Омск

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин прибыл в Омск, где примет участие в XXII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, а также проведет отдельную встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передает корреспондент "Интерфакса".

Как ранее сообщили в Кремле, Путин и Токаев проведут отдельную встречу перед пленарным заседанием форума, они обсудят актуальные темы взаимодействия двух стран.

В свою очередь, в пресс-службе президента Казахстана сообщили, что Токаев посетит Омск по приглашению Путина.

XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана на тему "Формирование глобальной логистической экосистемы: новые горизонты российско-казахстанского сотрудничества" открылся в Омске накануне. В мероприятии примут участие вице-премьеры, руководители министерств и ведомств, главы субъектов Российской Федерации и областей Республики Казахстан, представители парламентов, деловых и экспертных кругов двух стран.

Межрегиональные форумы двух стран проводятся с 2003 года.