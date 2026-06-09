Пять граждан Украины осуждены за теракт с гибелью чиновника в Запорожской области

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд вынес приговор пяти гражданам Украины по делу о теракте, в ходе которого погиб глава военно-гражданской администрации (ВГА) поселка Михайловка Запорожской области и пострадала его малолетняя дочь, сообщает пресс-служба суда.

"Подсудимые признаны виновными, им назначено наказание в виде лишения свободы на срок - Данилу Смоле 17 лет колонии, Дмитрию Новикову, Александру Ляховченко, Алексею Кириченко - по 18 лет колонии строгого режима, Владимиру Тетереву - пожизненное лишение свободы в колонии особого режима", - говорится в сообщении.

Они осуждены по ч.3 ст.361 (акт международного терроризма) и ч.4 ст.222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ организованной группой).

Как установил суд, в 2022 году мужчины вошли в состав организованной группы, созданной представителями спецслужб Украины, и согласились взорвать самодельное взрывное устройство в поселке Михайловка для убийства главы местной ВГА.

С февраля по август 2022 года организаторы приобрели взрывное устройство и пульт к нему, а также подготовили тайник. При этом Кириченко, Новиков, Смола и Ляховченко вели наблюдение за главой ВГА, фиксируя его маршрут и распорядок дня, и передавали информацию украинским спецслужбам.

19 августа 2022 года Тетерев достал взрывное устройство из тайника и перевез его в другое место. 23 августа он проследил за автомобилем главы ВГА, припаркованным у здания администрации, проник в незапертую машину, привел устройство в боевую готовность и установил под водительское сиденье.

24 августа 2022 года Тетерев, проследив за движением автомобиля, в котором находились глава администрации и его дочь 2016 года рождения, инициировал взрыв. В результате взрыва глава ВГА скончался на месте, его дочь получила оглушение.