Новосибирские власти допустили перенос срока открытия синхротрона СКИФ

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Запуск Центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (ЦКП "СКИФ") может сдвинуться на месяц, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе прямой линии в эфире регионального телеканала в среду.

Ранее сообщалось, что торжественное открытие СКИФа включено в концепцию деловой программы XIII Международного форума технологического развития "Технопром-2026", который пройдет с 26 по 28 августа 2026 года в Новосибирской области.

"Мы, конечно, мечтаем о "Технопроме", но это будет зависеть не только от работы строителей, но и наших ученых, как у них будут проходить первые эксперименты, потому что, конечно же, на официальной, красивой, торжественной церемонии хотелось бы не просто перерезать ленточку, но и продемонстрировать результаты каких-то исследований", - сказал Травников.

При этом он подчеркнул, что на объекте завершены строительно-монтажные работы.

"СКИФ производит впечатление такого серьезного промышленного предприятия по насыщенности оборудованием", - отметил губернатор.

Ранее сообщалось, что первые эксперименты на СКИФе планируется провести на станции "Базовые методы синхротронной диагностики для образовательной, исследовательской и инновационной деятельности студентов": будет проведено исследование структуры катализаторов на основе титана, необходимых для создания сверхвысокомолекулярного полиэтилена, который используется, в том числе, в создании вкладышей для искусственных суставов и износостойких компонентов медицинского оборудования.

Строительство синхротрона СКИФ началось в окрестностях наукограда Кольцово в Новосибирской области, неподалеку от ГНЦ "Вектор", 25 августа 2021 года. ЦКП "СКИФ" является обособленным подразделением Института катализа СО РАН.

Согласно уточненному плану строительства ЦКП "СКИФ", запуск установки с семью станциями первой очереди запланирован на 2026 год (по первоначальному плану - на конец 2024 года). Технический запуск ЦКП "СКИФ" состоялся 22 декабря прошлого года.

На станциях планируется изучать структуры биополимеров, механизмы функционирования живых организмов, передачу наследственной информации, механизм действия лекарственных препаратов, создание новых материалов, исследование быстротекущих процессов и так далее.

СКИФ станет первым в мире источником синхротронного излучения поколения 4+ с энергией 3 ГэВ.

Строительство ЦКП "СКИФ" изначально оценивалось в 37,1 млрд рублей; на данный момент окончательная стоимость всего проекта составляет более 50 млрд рублей.

