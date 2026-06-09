Управлять багги и вездеходами можно будет с правами категории "В" и "С" и "D"

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла во втором и в третьем, окончательном, чтении закон, позволяющий водителям с правами категории "B" , "С" и "D" управлять вездеходами, болотоходами и багги.

Законом предусматривается, что право на управление самоходными машинами категории "АII" (внедорожные автотранспортные средства, разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 кг и число мест для сидения в которых, за исключением места водителя, не превышает восемь) подтверждается также водительским удостоверением на право управления транспортными средствами категории "B","С" и "D".

Водительское удостоверение на право управления транспортными средствами категории "B" или "С" подтверждает право на управление самоходными машинами категории "АII" при достижении лицом, имеющим указанное водительское удостоверение, возраста 19 лет и при наличии права на управление транспортными средствами категории "B" или "С" в течение не менее 12 месяцев.

В настоящее время управление самоходными машинами категории "АII" возможно только на основании удостоверения тракториста-машиниста.

В пояснительной записке к закону обозначена цель предлагаемых изменений - создание условий для активного внутреннего туризма с использованием внедорожных автотранспортных средств.