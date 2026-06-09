Госдума приняла закон о прослеживаемости подкарантинной продукции

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла в третьем чтении закон, который вводит в РФ прослеживаемость партий подкарантинной продукции и обязывает передавать сведения о ней в федеральную информационную систему в области карантина растений.

Документ (№1030919-8) в октябре 2025 г. внесла в парламент группа депутатов во главе с зампредом Госдумы Алексеем Гордеевым и главой комитета по аграрным вопросам Владимиром Кашиным.

Прослеживаемость партий подкарантинной продукции будет обеспечиваться в соответствии с актами Евразийского экономического союза и в порядке, который установит правительство РФ. Участники оборота должны будут передавать в федеральную информационную систему в области карантина растений сведения о подкарантинной продукции, ввозимой в Россию, в том числе предварительную информацию, которую участники внешнеэкономической деятельности подают в таможенные органы.

Конкретный состав сведений и порядок прослеживаемости будут определяться актами ЕАЭС.

Закон вступит в силу с 1 марта 2027 года.